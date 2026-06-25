Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu belirterek Venezuela halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Mesajında Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

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“Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız.”

Türkiye’den Dayanışma Mesajı

Türkiye’nin, yaşanan doğal afet sonrası Venezuela halkının yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Muhabir: HABER MERKEZİ