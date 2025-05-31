CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, katıldığı televizyon programında İBB’ye yönelik operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adaletin yerini tehdit aldı. İnsanlar özgürlükleriyle, aileleriyle tehdit edilerek iftira atmaya zorlanıyor. Yeni bir düzen kuruyorlar: İFTİRA AT, KURTUL DÜZENİ. Amaçları belli: Cumhuriyet Halk Partisiz, muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Hakikat kazanacak, biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

"Esenyurt ve İBB’ye yönelik operasyonlar hukuki değil, siyasi amaçlı"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt'ta başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların hukuki süreçlere aykırı olduğunu savundu.

Çelik, “200 günü aşkın süredir devam eden operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı, tutuklandı ancak ortada somut bir suç olmadı. Yeni operasyonlarla boşluk doldurmaya çalışıyorlar” dedi. Ayrıca, “İddialar pişmanlık ifadelerine dayanıyor ancak somut delil bulunmuyor. İnsanlar özgürlükleri, aileleri ve çocuklarıyla tehdit edilerek iftira atmaya zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı, söz konusu operasyonları “İftira at, kurtul düzeni” olarak tanımladı ve amaçlarının muhalefetsiz bir Türkiye yaratmak olduğunu belirtti. Çelik, “Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bir Türkiye istiyorlar, ancak buna izin vermeyeceğiz. CHP, 2024 seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi oldu ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ile iktidara yürüyüş devam ediyor” diye konuştu.

Operasyonların siyasi amaçlı olduğunu savunan Çelik, “Bu saldırılara karşı milletimizle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.