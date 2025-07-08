ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sonrasında, terör örgütü listesinde bulunan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) listeden çıkarıldığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın alakalı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun imzasını taşıyan kararda, ‘El Nusra Cephesi olarak da bilinen HTŞ'nin, 'Yabancı Terör Örgütü (FTO)' listesinden çıkarıldığı’ aktarıldı.

Kararın, ABD Adalet Bakanı ve Hazine Bakanı ile değerlendirilerek alındığı, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 219’uncu maddesi uyarınca HTŞ'nin ‘Yabancı Terör Örgütü’ olarak tanınmasına ilişkin önceki kararın yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.