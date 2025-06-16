Olay, 6 Haziran’da ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir bijuteri dükkanında yaşandı. İş yerine çocuğuyla beraber gelen bir kadın, reyonlarda satılan ürünleri çalıp çantasına koydu. Bir süre iş yerinin içinde gezinen kadın 8 bilezik, 5 küpe, göz kalemi ve birçok ürünü çalarak çantasına koyduktan sonra bujiteri dükkanından çıktı. Çalışanların ürünlerin eksik olduğunu fark etmesiyle birlikte güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, şüphelinin reyonlardan çaldığı malzemeleri çantasına koyduğu anlar kameralar tarafından. kaydedildi.

İş yeri sahibinin olayla alakalı şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olaya dair soruşturma başlatıldı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)-