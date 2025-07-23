Gençlerbirliği Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, 17 Temmuz’da Bolu’da başlayan kamp süreci, dün İran ekibi Tractor FC ile oynanan hazırlık maçıyla tamamlandı. Ankara’ya dönen kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Yeni transfer Henry Onyekuru, ilk antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı. Nijeryalı futbolcunun kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Antrenman Detayları

Günün tek antrenmanı ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Hazırlık maçında forma giyen oyuncular , fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.

Az süre alan oyuncular , sahada 5’e 2 top kapma oyunuyla antrenmana devam etti.

Son bölümde ise minyatür kalelerle dar alanda pas organizasyonları gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği’nde Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

Kadro yapılanmasını sürdüren Gençlerbirliği, yeni transferi Onyekuru'nun katılımıyla güç kazandı. Başkent ekibi, Süper Lig'deki yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.