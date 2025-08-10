Türk savunma sanayisi, modern deniz harekatlarının karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT SYS) ile stratejik avantajlar sağlıyor. HAVELSAN, bu gelişmiş sisteme yapay zeka destekli MAIN platformunu entegre ederek operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

MAIN Platformu: Kurumsal Yapay Zekada Yeni Dönem

HAVELSAN’ın geliştirdiği MAIN, kurumların kendi verileriyle eğitilebilen, veri gizliliği ve güvenliğine öncelik veren yapay zeka platformu olarak dikkat çekiyor. Rol bazlı erişim, kullanıcı dostu arayüz ve maliyet etkin çözümler sunan MAIN, kurumsal iş süreçlerine kolaylık ve verimlilik getiriyor.

ADVENT SYS: Deniz Kuvvetlerinin Güç Kaynağı

Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı iş birliğiyle geliştirilen ADVENT, Türkiye dahil 9 ülkede aktif olarak kullanılan ve dünya genelinde saygınlığı olan bir savaş yönetim sistemi. Ortak ve çok uluslu harekatlarda komuta, kontrol ve karar alma süreçlerini güçlendiren ADVENT, modern deniz harekatının en önemli teknolojik araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yapay Zeka Destekli Bakım ve Karar Destek Sistemi

MAIN platformunun ADVENT SYS’ye entegrasyonu kapsamında Faz-1 laboratuvar çalışmaları tamamlandı. Faz-2 çalışmaları devam ederken, MAIN Bakım Destek Asistanı olarak bakım talimatlarının bulunması, bakım süreçlerinin hızlandırılması ve doğal dil destekli etkileşim gibi özelliklerle sistemi daha akıllı hale getirecek. Ayrıca yapay zekanın karar destek süreçlerindeki rolü de artacak.

Yapay Zekayla Güçlenen Kabiliyetler

HAVELSAN, ADVENT platformunda yapay zeka kullanarak; tanımlama, sınıflandırma, anomali tespiti, seyir güvenliği, durumsal farkındalık ve eğitim gibi kritik kabiliyetleri geliştiriyor. Büyük veri analitiği, makine öğrenimi, görüntü tanıma ve büyük dil modelleri (LLM) gibi ileri teknolojilerle desteklenen çözümler, savunma alanında karar alma süreçlerini hızlandırıyor ve doğruluğunu artırıyor.