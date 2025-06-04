Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Derya Uluğ, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserine sahneye iplerle uçarak inerek başlayan Uluğ, bu gösterişli açılışla büyük alkış aldı.

Geceye, yaklaşık 9 kilo ağırlığında olduğu belirtilen taş ve inci işlemeli özel tasarım kostümüyle çıkan ünlü sanatçı, hem sahne performansı hem de iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Derya Uluğ’un göz alıcı elbisesi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Sahnedeki enerjisi ve repertuvarıyla dinleyicilerini mest eden Derya Uluğ, konserin başından sonuna kadar yoğun ilgi gördü. Cesur sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiren Uluğ, Harbiye konserinde bir kez daha tarzı ve sesiyle hayranlarını adeta büyüledi.

Konserin açılışında tavandan sarkan iplerle sahneye iniş yapan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, adeta gökyüzünden süzülerek sahneye indi. Etkileyici sahne başlangıcı seyirciden büyük alkış toplarken, bu dikkat çekici an sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.