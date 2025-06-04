Çamlıdere Belediyesi, Merkez Yaylasında bulunan Düğün Salonu ve Mantar Adası Kır Bahçesi Tesislerini belediye himayesine kattı. İlçede bulunan düğün, nişan, davet gibi etkinliklerde kullanılan alanı belediye bünyesine alındığı ifade edildi.

Düğün Salonu ve Mantar Adası Kır Bahçesi Tesisleri bayramın ikinci günü itibariyle hizmet verecek olup, ilçe sakinlerinin etkinliklerinde uygun fiyatlı olarak kiralanabilecek.

"Çamlıdere'mize hayırlı olsun"

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, konuyu ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Merkez Yaylamızdaki Düğün Salonu ve Mantar Adası Kır Bahçesi Tesislerini Belediyemize Kazandırdık. Mantar Adası Kır Bahçesi Tesisleri ile Düğün Salonu bundan böyle belediyemiz tarafından işletilecek, halkımızın hizmetine sunulacaktır. Hızlıca başladığımız bakım ve yenileme çalışmalarımızın ardından, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Mantar Adası Kır Bahçesin de vatandaşlarımıza ve misafirlerimize kahvaltı hizmet vermeye başlanılacaktır. 27 Haziran 2025 Cuma gününden itibaren ise Düğün Salonu hazır olarak Düğün, Nişan, Nikah ve Toplu Organizasyonlarınıza hizmet vermeye başlayacaktır. Düğün yapmak isteyen hemşehrilerimiz belediyemize müracaat edebilirler." şeklinde konuştu.