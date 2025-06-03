Geçtiğimiz yıl "Rüzgara Bırak" filmindeki başarılı performansları ve uyumlarıyla gündem olan Hande Erçel ve Barış Arduç, yeni projeleriyle ekranlara dönüyor. İkili, romantik dram türündeki "Aşkı Hatırla" dizisinde başrolleri paylaşarak bir kez daha seyirci karşısına çıkacak.

Daha şimdiden izleyiciden yoğun ilgi gören yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal senaryosuyla sezonun dikkat çeken projeleri arasında yerini almayı başardı.

Sekiz bölüm olarak planlanan ve çekimlerine Kapadokya’da başlanan "Aşkı Hatırla" dizisinin prodüksiyonu İstanbul'da tamamlandı. İzleyiciyle buluşan ikinci tanıtım, dizinin merakla beklenen sahnelerine dair ilk ipuçlarını verdi.

Tanıtımda başrollerdeki Güneş ve Deniz karakterlerinin duygusal yakınlaşması öne çıkarken, bu sahneler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Romantik dram türündeki dizinin yayın tarihi şimdiden merak konusu oldu.

Oyunculuğu ile sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel'in bu dizide sergilediği performans izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.