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ABB'den Çağrı Merkezi Personeli iş ilanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulundu.

ABB'den Çağrı Merkezi Personeli iş ilanı mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi,  sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere  yer verdi:

"İş birliğimizdeki kurumsal firmada, çeşitli projelerde yer almak ve mesleki eğitimlerle kendinizi geliştirmek ister misiniz? Çağrı Merkezi - Müşteri Temsilcisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere;

18-35 Yaş Aralığı

Kadın ve Erkek

En Az Lise Mezunu

İletişim Yönü Güçlü

Esnek Çalışma Saatlerine Uyum Sağlayabilen adayları bekliyoruz.

Başvuru https://forms.ankara.bel.tr/cagri_merkezi_personeli… 0312 507 42 44"

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çağrı merkezi, Müşteri Temsilcisi, sosyal, Ankara, yer, Kadın

30 May 2024 - 02:49 Ankara- Yaşam

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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