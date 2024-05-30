ABB'den Çağrı Merkezi Personeli iş ilanı

İş birliği içerisinde olduğumuz kurumsal firmada, çeşitli projelerde yer almak ve mesleki eğitimlerle kendinizi geliştirmek ister misiniz?



Çağrı Merkezi - Müşteri Temsilcisi pozisyonunda istihdam edilmek üzere;



? 18-35 Yaş Aralığı

? Kadın ve Erkek

? En Az Lise Mezunu

?… pic.twitter.com/DFKteMggLJ

— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 29, 2024