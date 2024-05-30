ABB'den Çağrı Merkezi Personeli iş ilanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İş birliğimizdeki kurumsal firmada, çeşitli projelerde yer almak ve mesleki eğitimlerle kendinizi geliştirmek ister misiniz? Çağrı Merkezi - Müşteri Temsilcisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere;
18-35 Yaş Aralığı
Kadın ve Erkek
En Az Lise Mezunu
İletişim Yönü Güçlü
Esnek Çalışma Saatlerine Uyum Sağlayabilen adayları bekliyoruz.
Başvuru https://forms.ankara.bel.tr/cagri_merkezi_personeli… 0312 507 42 44"
İş birliği içerisinde olduğumuz kurumsal firmada, çeşitli projelerde yer almak ve mesleki eğitimlerle kendinizi geliştirmek ister misiniz?
Çağrı Merkezi - Müşteri Temsilcisi pozisyonunda istihdam edilmek üzere;
? 18-35 Yaş Aralığı
? Kadın ve Erkek
? En Az Lise Mezunu
?… pic.twitter.com/DFKteMggLJ
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 29, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.