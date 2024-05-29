Yavru kedilere nasıl bakılmalı?

Yazın gelmesiyle birlikte sokaklarda yavru kedilerin sayısı artar. Bu sevimli küçük dostlar, yardıma ihtiyaç duyabilirler. Onlara bakmak ve korumak, hem toplum sağlığı için, hem de yavru kedilerin sağlığı için önemlidir. Tıpkı evlatlarımız gibi yavru kediler de, sevgiye ve ilgiye layıktır. Her birey, imkanı doğrultusunda sokağındaki yavru kedilerin sorumluluğunu üstenebilir.

“Yaz aylarının gelmesiyle birlikte her yerde hamile ve doğurmak üzere olan kediler görmeye başladık” diyen Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten, son haftalarda yeni doğan sokak kedisini alıp veteriner kliniğimize gelen hayırsever vatandaşların sayısının arttığına dikkat çekti.

Toplum olarak hayvanlara karşı oldukça duyarlı ve sorumluluk sahibi bir ülke olduğumuzu anımsatan Çelikten “Bir veteriner olarak her şeyden önce sokak kedilerinin varlığı ve yaşadıkları zorluklar hakkında farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya ve yerel topluluklar aracılığıyla bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlamak için sizlerle yeni doğan yavru kedilerin bakımına dair birkaç ipucu paylaşmak isterim” dedi.

İşte yavru kedilere nasıl bakabileceğiniz hakkında bazı ipuçları:

Barınak sağlayın

Yavru kedilere barınak sağlamak, en temel ihtiyaçlarından biridir. Bir kutu, karton veya özel olarak tasarlanmış bir kedi evi ile onların güvenli ve sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bu barınak, onların kötü hava koşullarından korunmalarına yardımcı olur.

Yavru kediler tek başına ise hemen onlara dokunmayın:

Son günlerde neredeyse her sokakta incecik sesleriyle miyavlayan yeni doğan bir kedi görmek mümkün… Bunlardan bazısına anneleri çok iyi bakarken, bazılarının sürekli ağladığını ve etrafında günlerce takip etseniz de anne olmadığını görürsünüz. Eğer yavru kediler tek başınaysa onlara hemen dokunmamamız gerekmektedir.

Anne kedi belki beslenmeye veya tuvaletini yapmaya gitmiş olabilir. Bu konuda özellikle çocuklar uyarılmalıdır. Bugünlerde birçok çocuk, sokakta bu yeni doğan kedileri alıp kliniğimize getiriyor. Bu durumda yavrular geri yerlerine bile bırakılsalar dahi kokuları değiştiği için anneleri bakmamaktadır. Yalnız başlarına yeni doğan kedi görürseniz, almadan önce annenin terk ettiğinden iyice emin olun. Gerekirse birkaç saat veya birkaç gün takip edilmelidir ve anne eğer bakmıyorsa bu durumda anne bakımından mahrum kalmamaları için eve alınabilirler.

Yavru kedileri asla inek sütü ile beslemeyin!

Catmilk – kedi sütü tercih edin!

Öncelikle yavru kediler kesinlikle inek sütü, keçi sütü veya yaş mama gibi şeylerle beslenmemelidirler. Laktasyon süreleri 6-8 haftadır. Bu sürede annesi tarafından terk edilen bebek kedileri, bir veteriner kliniği veya bir petshoptan aldığınız yüksek kalitede catmilk dediğimiz toz şeklinde kedi süt tozu ile besleyin. Mama hazırlarken, kaynatılmış ve ılıtılmış su tercih edin ve sütü bir yavru kedi biberonuna koyarak sevimli dostumuza azar azar verin. Her markanın hazırlanış şekli birbirinden farklıdır ama genellikle 1’e 3 oranında karışım hazırlayın. Yani biberona 1 birim süt tozu koyuluyorsa, 3 birim de ılık su koyup dikkatlice çalkalayın. Bu karışımla bebekleri, her 2 saatte 1 kez olmak üzere besleyebilirsiz. Geceleri de alarm kurulmalı ve bu beslenme devam ettirilmelidir.

Sıcak su torbası kullanın

Anne kediler yavruların yanına yattığı için yavruların minik bedenlerini sıcak tutarlar. Bu yüzden yavrulara hazırladığımız yere, sık sık sıcak su torbası konulmalıdır. Yavrular doğrudan bu sıcak su torbalıyla temas ettirilmemeli, üzerine havlu konulmalıdır.

Yavru kedilerde tuvalet eğitimi

Anne kediler, yavrularını yalayarak çiş yapmalarını sağlarlar. Bu yüzden 2 saatte 1 kez olmak üzere bir pamuk alınıp yavruların genital bölgelerine sürtülmelidir. Yavruların hemen çiş, hatta bazen kaka bile yaptıklarını göreceksiniz. Bu işlem, beslenmeyle eşzamanlı olarak yapılabilir.

6. haftadan sonra kuru mamaya geçiş yapın

Yavruların 6 haftalıkken dişleri çıkmaya başlar bu dönemde hala süt tozuna devam edilebilir veya yavaş yavaş anne ve yeni doğanlar için özel üretilmiş küçük taneli kuru mamaya geçilebilir. 8 haftalık olduklarında tamamen kuru mama ile beslemek mümkün.

Yavru kedilerin gözlerine veterinere danışmadan ilaç damlatmayın!

Kör olabilirler…

Sokakta yavru kedi gördünüz, anneleri de bakıyor ama gözlerinde iltihap var ise eczaneden kafamıza göre antibiyotikli ve kortizonlu damlalar alıp damlatmayalım. Aksi takdirde körlüğe bile yol açabilirsiniz. Antibiyotikli damlaların hepsi, yavru kediler için uygun değildir. Örneğin “Gentamisin” etken maddeli damlalar yavruların gözü için kornea toksik etki gösterebilir bu yüzden asla bir veteriner hekimine danışılmadan göz damlası uygulamayın. Eğer veteriner hekiminiz bir damla önerdiyse ve uygulamanız gerekiyorsa yavruları mutlaka eldivenle tutup, bakımını yapıp öyle yerine koymalısınız.

Erkek kedilere karşı dikkatli olun!

Ilık çay demi de gözdeki damarları büzerek irinli akıntıya iyi gelir. Bu süreçte yavruları erkek kedilerden de korumak çok önemlidir. Çünkü erkek kediler dişiyle yeniden çiftleşmek için yavru kedileri öldürebilirler.

Dışarıda güvenlik

Eğer yavru kediler dışarıda yaşıyorlarsa, onların güvenliğini sağlamak önemlidir. Trafikten uzak, tehlikeli maddelerden arındırılmış bir ortamda bulunmalarını sağlayın. Ayrıca, diğer vahşi hayvanlardan veya saldırgan kedilerden korunmalarını sağlamak için gerekirse barınaklarını güvenli hale getirin.

Sahiplenme veya geçici bakım:

Eğer mümkünse, yavru kedileri sahiplenmek veya geçici bakım sağlamak, onların kalıcı bir yuva bulmalarına yardımcı olabilir. Yerel barınaklar veya kedi yardım grupları, bu konuda size rehberlik edebilir.