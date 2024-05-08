Kalecik'te Derya Bedavacı konseri

Kalecik Belediyesi sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Anneler Günü'nü birlikte kutluyoruz!
Tarih:12.05.2024
Yer: Pazar Kalecik Atatürk Parkı Üzeri
Derya Bedavacı ve Doktor Faruk konserleriyle eğlence dolu bir gün sizi bekliyor. Tüm vatandaşlarımız bu özel etkinliğe davetlidir"
Anneler Günü'nü birlikte kutluyoruz! ?
? 12.05.2024 Pazar
? Kalecik Atatürk Parkı Üzeri@deryabedavaci ve Doktor Faruk konserleriyle eğlence dolu bir gün sizi bekliyor.
Tüm vatandaşlarımız bu özel etkinliğe davetlidir.?❤️@mansuryavas06 pic.twitter.com/AH1jbpPENG
— Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) May 7, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.