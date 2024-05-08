08 May 2024 - 08:37- İlçe Haberleri G:

Kalecik'te Derya Bedavacı konseri

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 'Anneler Günü Etkinlikleri' kapsamında, Derya Bedavacı ve Doktor Faruk konseri gerçekleştirilecek.

Kalecik'te Derya Bedavacı konseri mask

Kalecik Belediyesi sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Anneler Günü'nü birlikte kutluyoruz!

Tarih:12.05.2024

Yer: Pazar Kalecik Atatürk Parkı Üzeri

 Derya Bedavacı ve Doktor Faruk konserleriyle eğlence dolu bir gün sizi bekliyor. Tüm vatandaşlarımız bu özel etkinliğe davetlidir"

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08 May 2024 - 08:37 Ankara/ Kalecik- İlçe Haberleri

Mahreç  Zehra Önen

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