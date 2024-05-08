Kalecik'te Derya Bedavacı konseri

Kalecik Belediyesi sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Anneler Günü'nü birlikte kutluyoruz!

Tarih:12.05.2024

Yer: Pazar Kalecik Atatürk Parkı Üzeri

Derya Bedavacı ve Doktor Faruk konserleriyle eğlence dolu bir gün sizi bekliyor. Tüm vatandaşlarımız bu özel etkinliğe davetlidir"