Sınava hazırlanırken konsantrasyon nasıl arttırılır ?

Sınav hazırlığı sürecinde dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerilerini artırmak için çeşitli yöntemler ve takviyeler bulunmaktadır. Bu unsurların her biri, öğrencilerin daha etkili bir şekilde çalışmasına ve sınav başarısını artırmalarına yardımcı olabilir. Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, “Düzenli egzersiz, beyin sağlığı için hayati öneme sahiptir. Aerobik egzersizler, beyne oksijen taşır ve nöroplastisiteyi artırarak dikkati ve bilişsel işlevleri iyileştirebilir. Ayrıca, stresi azaltarak zihinsel odaklanmayı artırabilir” dedi.

Sağlıklı bir beslenme düzenin de dikkat ve konsantrasyonu artırabileceğini vurgulayan Ezgi Nevçehan, “Antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri ve diğer besin maddeleri içeren dengeli bir diyet, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Yeterli miktarda su içmek de beyin fonksiyonlarını optimize edebilir. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığı için son derece önemlidir. Balık yağı, keten tohumu yağı ve ceviz gibi omega-3 kaynakları, beyin fonksiyonlarını destekleyerek dikkat, konsantrasyon ve öğrenme kapasitesini artırabilir. EPA ve DHA adı verilen omega-3 türleri özellikle dikkat ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkiler yapabilir” dedi.

B vitaminlerinin beyin fonksiyonları için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Ezgi Nevçehan, “Özellikle B6, B9 (folik asit) ve B12 vitaminleri, nöronal iletişimi artırabilir ve hafıza ile dikkat üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Yeterli miktarda B vitaminleri almak, beyin sağlığını koruyarak dikkat ve konsantrasyonu artırabilir. Bu vitaminlerin doğal kaynakları arasında balık, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllı besinler bulunur. Ayrıca bakır ve çinko, beyin fonksiyonları için önemli olan minerallerdir. Dengeli bir şekilde alındığında konsantrasyonu artırabilirler. Adaptogenik özelliklere sahip olan rhodiola rosea bitkisi, stresle başa çıkmaya yardımcı olabilir ve odaklanmayı artırabilir. Sitikolin içeren bir nörotropik takviye ve beyin sağlığını destekleyerek bilişsel fonksiyonları artırmaya yardımcı olabilir” dedi.

AROMATERAPİ VE FİTOTERAPİ ODAKLANMA VE KONSANTRASYONU İYİLEŞTİRME POTANSİYELİNE SAHİP

Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, Ginkgo biloba bitkisinin, binlerce yıldır geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir bitki olduğunu söyleyerek, “Ginkgo biloba, kan dolaşımını artırarak beyin fonksiyonlarını destekleyebilir ve odaklanmayı artırabilir. Ayrıca, antioksidan özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Ancak, ginkgo biloba kullanmadan önce dozaj ve olası yan etkiler konusunda bir uzmana danışmak önemlidir. Sınav döneminde aromaterapi, doğal uçucu yağların hoş kokularının koklama yoluyla beyne ulaşarak stresi azaltıcı, zihinsel uyanıklığı artırıcı ve odaklanmayı destekleyici etkiler gösterebilmesi nedeniyle tercih edilir. Bu yöntem, öğrencilerin sınav öncesinde daha rahat ve odaklanmış hissetmelerine yardımcı olabilir. Lavanta, biberiye, nane, gül veya portakal gibi uçucu yağlar, dikkati artırabilir, stresi azaltabilir ve zihinsel açıklığı teşvik edebilir. Bu yağlar, masaj yağı olarak doğrudan cilde uygulanabilir veya aromaterapi difüzörleri aracılığıyla havaya yayılabilir” şeklinde konuştu.

Odaklanma ve Konsantrasyon İçin Doğal Çözümler

4 damla bergamot yağı

4 damla günlük ( frankincense) yağı

4 damla sedir yağı

2 damla biberiye uçucu yağı

Hazırladığınız bu karışımı hava yayıcıya ekleyerek kullanabilirsiniz. Karışımdaki biberiye yağı vücutta asetilkolini etkileyerek hafızayı canlandırıcı etki gösterir. Beyne giden vagus sinirlerinin geçtiği noktaya ve kulak arkanıza masaj yaparak parasempatik etkiyi arttırabilirsiniz. Her bir yöntemin etkisi kişisel olarak değişebilir, bu nedenle en uygun olanını bulmak için en yakın eczacınızdan ya da doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz.