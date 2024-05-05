Haymana'da Merve Özbey konseri

Haymana Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz ‘MERVE ÖZBEY ile Yaza Merhaba’ konserimize tüm değerli hemşehrilerimiz davetlidir.
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Cimcime Meydanı"
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.