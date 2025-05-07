Çamlıdere Belediyesi, ilçeye turizm açısından katkı ve destek sağlayacak, "Adem Ceylan Parkı" içerisinde bulunan Bungalov Evleri yenileyerek belediye işletmesine kazandırdı. Belediyeye kazandırılan Bungalov Evleri tekrar yenileyerek ilçeye turizm alanında fayda sağlayacak.

Tesisimiz modern bir görünüme kavuşacak"

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, konuya ilişkin şöyle konuştu: "Önceki dönemlerde özel işletmede olan “Çamlıdere Yaylası Adem CEYLAN Parkı” içerisinde bulunan Bungalov Evleri Belediyemiz tarafından işletilmek üzere yapılan protokol ile belediyemize kazandırdık. Yapılan kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ardından tesisimiz modern bir görünüme kavuşacak, İlçe Turizmine yeni bir soluk aldıracak ve hemşehrilerimize yeni sosyal donatı alanı olacak. Vatandaşlarımızın sosyal yaşamında keyifli vakit geçirebileceği ve İlçemizin konaklama sorunlarına can suyu olacak olan bu tesis çok yakında hizmete girmiş olacak. İlçemize değer katmaya, sosyal yaşamı ve turizmi birlikte geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.