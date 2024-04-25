25 Nis 2024 - 14:37- Gündem G:

Dilan Polat davasında karar çıktı

Sosyal medya fenomeni ve çok sayıda güzellik merkezi şubesi bulunan Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama suçundan tutuklanmıştı. Bugün meslektaşı Banu Parlak'ın işyerlerinin kurşunlanmasına ilişkin Banu Parlak'ın ifadesi alındı.

Dilan Polat davasında karar çıktı mask

MASAK tarafından incelemeye alınan ve kara para aklama suçundan dolayı tutuklu bulunan Engin Polat ve Dilan Polat, Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasına ilişkin mahkemeye çıkarıldı. Dilan Polat'ın konuşurken sinirlerine hakim olamayarak ağlamaya başladı ve isnat edilen suçları reddetti. Banu Parlak'ın ifadesinin de alındığı davada Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluklarının devamına karar verildi.

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25 Nis 2024 - 14:37 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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