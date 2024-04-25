Dilan Polat davasında karar çıktı

MASAK tarafından incelemeye alınan ve kara para aklama suçundan dolayı tutuklu bulunan Engin Polat ve Dilan Polat, Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasına ilişkin mahkemeye çıkarıldı. Dilan Polat'ın konuşurken sinirlerine hakim olamayarak ağlamaya başladı ve isnat edilen suçları reddetti. Banu Parlak'ın ifadesinin de alındığı davada Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluklarının devamına karar verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.