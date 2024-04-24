"Çumra Canavarı" Abdullah Aksoy ve hikayesi

Abdullah Aksoy, Türkiye'nin az bilinen seri katillerinden biriydi. 1934 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğmuş, tarımla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak büyümüştü. Ancak hayatı, 15 yaşındayken geçirdiği bir tarla kazasıyla tamamen değişti. Bu kazadan sonra sık sık nöbetler geçirmeye başladı ve hayatı adeta kâbusa döndü.

OLAY NASIL BAŞLADI?

1962 yılında Abdullah Aksoy bir inşaatta çalışıyordu. Burada Muharrem ismindeki bir arkadaşını evine davet etti. Evde biraz sohbet ettikten sonra alkol aldılar ve olaylar başladı. Aksoy, arkadaşına ahlaksız bir teklifte bulundu. Arkadaşı teklifi kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Aksoy, evde bulunan keserle arkadaşına saldırdı. Keser darbeleriyle arkadaşını bayıltan Aksoy, olayın şokunu üzerinden attıktan sonra arkadaşının öldüğünü düşünüp onu defnetmeye hazırlıklar yapmaya başladı. Ancak şans eseri arkadaşı hayatta kalmıştı. Yakaladığı ilk fırsatta evden kaçmayı başaran yaralı arkadaş, karakola giderek durumu bildirdi

EVİN ALTINDA GİZLENMİŞ CESETLER ÇIKTI!

1967 yılında yeni atanan bir komiserin kararlı çalışmaları sonucunda, Aksoy'un evinde yapılan aramalarda cesetler bulunmuş ve bu olaylar tüm bölgeyi derinden etkilemişti. Komiser İbrahim'in yönetimindeki araştırmalar sonucunda toplamda 10 ceset evlerin altından çıkarılmıştı. Aksoy, yaşananların ardından tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

"Çumra Canavarı" olarak anılan Abdullah Aksoy, bir sabah intihar ederek korkunç hikayesine son verdi. Aksoy'un işlediği cinayetler, bölge halkını derinden sarsmış ve hafızalarda karanlık bir iz bırakmıştı.

Ayrıca Abdullah Aksoy, Türkiye'nin ilk eşcinsel seri katili olarak tarihe geçti.