"Bahar konserinde buluşuyoruz"

Halkevleri, 25 Nisan Perşembe günü saat 19:Ege-Mutlu Cumhuriyet Parkı'nda bahar konseri düzenleyecek. Konserde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak.

Mustafa Özarslan ve Grup Çığ, Caner Gülsüm ve Uygar Doğanay'ın katılacağı konser, müzikseverler için keyifli bir etkinlik olacak.