Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, kamuya personel alımı kapsamında yapılan sınavlara yönelik FETÖ/PDY yapılanmasının geçmiş yıllardaki usulsüzlüklerine ilişkin yürüttüğü soruşturmalara bir yenisini daha ekledi.

2014-2015 döneminde yapılan gelir uzmanlığı yardımcılığına giriş sınavlarında, sınav sorularının yazılı sınavdan önce FETÖ mensuplarınca ele geçirilerek örgüt üyelerine dağıtıldığı tespit edildi. Söz konusu usulsüzlük kapsamında yapılan teknik ve dijital incelemeler sonucunda, soruları sınav öncesinde aldığı ve bu yolla sınavı kazandığı belirlenen şahıslarla birlikte, sınav sorularının dağıtımında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişilere yönelik adli işlem başlatıldı.

Başsavcılık, örgütün şifreli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen bazı şüphelilerin aynı zamanda soruların dağıtım zinciri içinde yer aldığına dikkat çekti. Bu kapsamda tespit edilen toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına sabah saatlerinde başladı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, dijital materyaller üzerinde de detaylı analizler yürütülüyor. Başsavcılık, sınavlardaki usulsüzlüklerin tespitiyle kamuya sızdırılan örgüt mensuplarının tespit edilmesi amacıyla soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.