Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolu İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Onur Kaya'nın kullandığı 61 AAJ 582 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla gelen ekipler, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, aracın ön kısmından girip, arka koltuğuna kadar uzanan bariyeri keserek, sürücünün cenazesini çıkardı. Kaya'nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.