Ata Demirer kardeşi Cenk Demirer'le pozunu paylaştı!

Son zamanlarda kilo kaybıyla dikkat çeken ünlü komedyen Ata Demirer, son beş ayda 30 kilo verdiğini açıklamış ve kendisiyle ilgili dolaşan mide ameliyatı haberlerini yalanlamıştı.
Kilolarından kurtulmasıyla gündeme gelen Ata Demirer, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Demirer, bu sefer kardeşiyle olan benzerlikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından erkek kardeşi Cenk Demirer'le olan fotoğrafını paylaştı.
Usta oyuncunun bu paylaşımına hayranları tarafından hem beğeni hem de yorum yağdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.