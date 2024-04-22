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Ata Demirer kardeşi Cenk Demirer'le pozunu paylaştı!

Verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer'in sağlıklı ve fit görünümü, geniş bir beğeni topluyor. Oyuncu, son olarak kardeşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Demirer'in takipçileri, kardeşini kendisine benzeterek büyük ilgi gösterdi.

Ata Demirer kardeşi Cenk Demirer'le pozunu paylaştı! mask
Ata Demirer kardeşi Cenk Demirer'le pozunu paylaştı!
Ata Demirer kardeşi Cenk Demirer'le pozunu paylaştı!
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Son zamanlarda kilo kaybıyla dikkat çeken ünlü komedyen Ata Demirer, son beş ayda 30 kilo verdiğini açıklamış ve kendisiyle ilgili dolaşan mide ameliyatı haberlerini yalanlamıştı.

Kilolarından kurtulmasıyla gündeme gelen Ata Demirer, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Demirer, bu sefer kardeşiyle olan benzerlikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından erkek kardeşi Cenk Demirer'le olan fotoğrafını paylaştı.

Usta oyuncunun bu paylaşımına hayranları tarafından hem beğeni hem de yorum yağdı.

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22 Nis 2024 - 11:16 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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