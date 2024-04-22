Ata Demirer kardeşi Cenk Demirer'le pozunu paylaştı!

Son zamanlarda kilo kaybıyla dikkat çeken ünlü komedyen Ata Demirer, son beş ayda 30 kilo verdiğini açıklamış ve kendisiyle ilgili dolaşan mide ameliyatı haberlerini yalanlamıştı.

Kilolarından kurtulmasıyla gündeme gelen Ata Demirer, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Demirer, bu sefer kardeşiyle olan benzerlikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından erkek kardeşi Cenk Demirer'le olan fotoğrafını paylaştı.

Usta oyuncunun bu paylaşımına hayranları tarafından hem beğeni hem de yorum yağdı.