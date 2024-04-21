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Özel, Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası konserini izledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası konserini izledi.

Özel, Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası konserini izledi
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği söyleşi sırasında, çocuk keman sanatçısı Dora Mimaroğlu'nun daveti üzerine Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası konserine katıldı.

Konserden önce Özel'e davetini kabul ettiği için teşekkür eden Mimaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Özel'in koltuğuna oturmak istediğini belirtti.

Özel de "Meclis'tekini mi istiyorsun genel merkezdekini mi? Meclis'teki daha kıymetli. Baban seni 23 Nisan'da Meclis'e getirsin. Hatta belki çocuklar için özel oturum oluyor bazen olursa ona da katılırsın. Sonra yukarıda devir teslim yaparız." ifadesini kullandı.

Özel, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrasının konserini izledi.

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21 Nis 2024 - 11:34 AA Ankara- Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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