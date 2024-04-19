Gaziosmanpaşa'da toprak kayması!

Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması olayıyla ilgili olarak Valilik tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulunan 14 gecekondu evden 3'ünün kullanılamaz duruma geldiği ve mahallede yaşayan 70 kişinin güvenlik önlemi amacıyla tahliye edildiği belirtildi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 19 Nisan Cuma günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir. Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır ifadelerine yer verildi.