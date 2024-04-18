Zeynep Bastık'tan kötü haber!

Zeynep Bastık, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, kulak-burun-boğaz doktoruna danıştığını ve bu ziyaret sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini açıkladı.

Bastık, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Randevum vardı kulak-burun-boğaz doktoruyla. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline zarar gelmeyecekmiş, sürecin çok kısa olacağını söyledi. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi de böylelikle belli oldu. Nefes alamamak gerçekten berbat bir şey dostlar. Bu konuda dikkatli olun, sağlık önemli."