Zeynep Bastık'tan kötü haber!

Zeynep Bastık, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, kulak-burun-boğaz doktoruna danıştığını ve bu ziyaret sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini açıkladı.
Bastık, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Randevum vardı kulak-burun-boğaz doktoruyla. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline zarar gelmeyecekmiş, sürecin çok kısa olacağını söyledi. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi de böylelikle belli oldu. Nefes alamamak gerçekten berbat bir şey dostlar. Bu konuda dikkatli olun, sağlık önemli."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.