Eşiyle birlikte gözaltına alındı

Olay, 10 Nisan'da, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi 7610 Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, saat 07.00 sıralarında, bayram namazı için camiye giden kişi, ayakkabı toptancısı ve inşaat işiyle uğraşan, evli ve 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü, kamyonetinin direksiyonu başında, kanlar içinde ve hareketsiz halde görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Mehmet Akgül, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akgül'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, 12 Nisan'da öğle vakti İzmir'de toprağa verildi.

EŞİYLE BİRLİKTE 3 GÖZALTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri de dedektiflere destek verdi. Polis ekipleri, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi. Ancak kamyonetinin park halinde olduğu yeri gören herhangi bir güvenlik kamerası bulunamadı. Ekipler, geniş alanda kamera çalışması yaptı. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntüleri tek tek izlendi. İlk olarak Mehmet Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirlendi. Akgül'ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşılıp 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, konuyla ilgili Mehmet Akgül'ün eşi Anıl Akgül'ün bilgisine başvurdu. Tedirgin davranışlar sergileyen Anıl Akgül de gözaltına alındı. Anıl Akgül'ün, eşinin ayakkabı dükkanında çalıştığı ve çiftin çocuklarının da 15 yaşında olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu, polisteki suçlamaları kabul etmezken; Anıl Akgül cinayeti itiraf etti. Anıl Akgül, ifadesinde, Mehmet Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını, cinayeti Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi. Uslu'ya, anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi.

Rojhat Kızılban da ifadesinde, Gültekin Uslu ile mahalleye geldiğini ancak olayla ilgisinin bulunmadığını anlattı. Gültekin Uslu ise ifadesinde aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü. Polis, Uslu'nun olayda kullandığı değerlendirilen tabancaya da el koydu. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından dün, adliyeye sevk edildi. Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı, Anıl Akgül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın yeni değerlendirmeleri sonucu Anıl Akgül, dün tekrar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Anıl Akgül de tutuklandı.

'TÜM MAL VARLIĞIMIZ KARDEŞİMİZ MEHMET'İN ÜZERİNEYDİ'

Üzüntüsünü dile getiren Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül, 4'ü kız 10 kardeş olduklarını belirterek, "5 kardeş olarak İngiltere'de 33 yıldır çalışıyoruz. Birikimimizi, tüm kazancımızı değerlendirmesi için kardeşimiz Mehmet'e gönderiyorduk. Tüm mal varlığımız kardeşimiz Mehmet'in üzerineydi. Kardeşim burada ayakkabı ve inşaat işiyle uğraşıyordu. Biz de dönem dönem gelip yanında duruyorduk. O eşi olacak kadın, kendine bir dost tutmuş. Biz çalışkan insanlarız. Kardeşim sürekli eve ve işe gidip geliyordu. Dostuyla kendilerine ev tutmuşlar. Köpek bile almışlar. 'Annemin, babamın yanına gidiyorum' diyordu. Ben de ailesinin yanına gideceğini söylediğine şahit oldum. 2018 yılından beri bu kişiyle berabermiş" diye konuştu.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Kardeşinin 20 gün önce aldatıldığını öğrenince eşinden anlaşmalı boşanma kararı alıp durumu kendilerine söylediğini belirten Hasan Akgül, "Mehmet, eşine, 'Kardeşlerime bendeki paralarını iade edeceğim' demiş. Sonrasında ise kardeşim evine geldiğinde öldürüldü. Bu kişiler, kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş. Kardeşim aracındayken, başından vuruluyor. Bizim malımızın üstüne oturmak için bu yola girilmiş. En ağır cezayı alsınlar. Kanunlara inanıyorum. Güvenimiz tam. Peşini bırakmayacağız, ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.