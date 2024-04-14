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Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile birlikte tatile çıktı!

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar ile birlikte Antalya'da golf oynadı. Avşar ve eski kocasının paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile birlikte tatile çıktı! mask
Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile birlikte tatile çıktı!
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Hülya Avşar  ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıllık evliliklerini 2005 yılında sonlandırmıştı. Ancak ayrılıklarına rağmen dost kalan çift, zaman zaman kızları Zehra ile birlikte vakit geçiriyor.

Bu kez Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, Antalya'da buluştu. İkilinin yanı sıra, buluşmada kızları Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar da yer aldı.

Birlikte golf oynayan grup, kameralar karşısında da poz verdi. Hülya Avşar, bu anları "Golf tutkunları" notuyla paylaştı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafları,  sosyal medyada da geniş ilgi gördü.

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14 Nis 2024 - 07:15 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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