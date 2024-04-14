Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile birlikte tatile çıktı!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıllık evliliklerini 2005 yılında sonlandırmıştı. Ancak ayrılıklarına rağmen dost kalan çift, zaman zaman kızları Zehra ile birlikte vakit geçiriyor.
Bu kez Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, Antalya'da buluştu. İkilinin yanı sıra, buluşmada kızları Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar da yer aldı.
Birlikte golf oynayan grup, kameralar karşısında da poz verdi. Hülya Avşar, bu anları "Golf tutkunları" notuyla paylaştı.
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafları, sosyal medyada da geniş ilgi gördü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.