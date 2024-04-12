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Piknogenol nedir, ne işe yarar?

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, piknogenol hakkında bilgiler verdi.

Piknogenol nedir, ne işe yarar? mask

Piknogenol  yüksek miktarda kateşin ve epikateşin  içermektedir. Peki bunlar ne anlama gelmekte ? Piknogenol maddesi yüksek antioksidan içermektedir, günümüzde yanlış beslenme ve çevresel şartlar nedeniyle bizlerin antioksidan içeriği bol ürünler tüketmemiz şart duruma gelmekte.

Piknogenol Vücutta Ne İşe Yarar ?   

• Serbest radikal süpürücüdür yani kalp damar hastalıklarını önlemede önemlidir.
• Ayrıca yaşlanmanın etkisini azaltıcı belirteçler vardır.
• Bağışıklık sisteminizi  düzenler.
• Enflamasyon önleyici etkisi  sebebiyle eğer artrit , ağrı şikayetleriniz varsa tedavi amaçlı kullanılabilir.
• Kas ve kramp ağrıları tedavisinde .
• Antikanser yani kanser koruyucu etkisi vardır.
• Karaciğer sirozu hastalığının tedavisinde .
• Şeker hastalığının tedavisinde.
• LDL-kolesterol dediğimiz yani kötü kolesterolü düşürme amaçlı tedavide 
•  Bir takım alerjilerin tedavisinde kullanılabilmektedir.


Peki bu saydığımız hastalıklara iyi gelen piknogenol nedir?

Piknogenol deniz çamı kabuklarından elde edilen prosiyanidinlerin  karışımıdır. Piknogenol, Fransa’nın güneybatı sahillerinde yetişen flavonoit/polifenol  yapısında bir bitki ekstresidir. Çam ağacı kabuklarının eski dönemlerde inflamatuvar  hastalıklarda, yara iyileşmesinde, kanamaları önlemede, öksürük şurubu olarak, diş ağrılarının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca piknogen olün antimikrobiyal  etkilerinden dolayı ağız ve cilt sağlığını koruyucu olarak geleneksel kullanımına rastlanmaktadır.

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12 Nis 2024 - 08:59 - Sağlık

Mahreç  Şevval Ateş

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