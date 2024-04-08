Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu

Bir marka ile işbirliği yaparak kamera karşısına geçen Çağla Şıkel'in dudaklarında görülen eşitsizlik, elmacık kemiklerindeki dolgunluk ve ön dişlerindeki değişiklikler dikkat çekti. Takipçileri tarafından beğenilmeyen son görünümüyle ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve "Kendine yazık etmiş" gibi yorumlar yapıldı.