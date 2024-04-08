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Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu

NOW TV'de hafta içi her gün ekranlara gelen Çağla Şıkel, çekici fiziğiyle genç kızlara meydan okurken zaman zaman estetik müdahaleleriyle de konuşuluyor. Son olarak yüzüne yaptırdığı bir işlemle takipçilerinin tepkisini çeken Şıkel, dikkatleri üzerine çekti.

Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu mask

Bir marka ile işbirliği yaparak kamera karşısına geçen Çağla Şıkel'in dudaklarında görülen eşitsizlik, elmacık kemiklerindeki dolgunluk ve ön dişlerindeki değişiklikler dikkat çekti. Takipçileri tarafından beğenilmeyen son görünümüyle ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve "Kendine yazık etmiş" gibi yorumlar yapıldı.

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08 Nis 2024 - 18:54 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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