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Ankara'nın en modern spor tesisi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin yenilendiğini duyurdu.

Ankara'nın en modern spor tesisi mask

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin yenilendiğini duyurdu.

Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde;

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07 Nis 2024 - 11:59 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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