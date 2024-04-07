2011 yılından beri kullanılamaz halde olan tesisi sil baştan yeniledik, Ankara’nın en modern spor tesisi haline getirdik.



Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi sizi bekliyor…



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— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 7, 2024