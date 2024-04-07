Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin yenilendiğini duyurdu.
Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde;
2011 yılından beri kullanılamaz halde olan tesisi sil baştan yeniledik, Ankara’nın en modern spor tesisi haline getirdik.
Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi sizi bekliyor…
Üyelik için:https://t.co/p9IKrym3Ce pic.twitter.com/X2Y3fNWOZG
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 7, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.