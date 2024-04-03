Ünlü isimler objektif karşısına geçti

TÜRKİYE Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'nın (TODEV) 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında hayata geçirdiği ‘Fark Yok Sevgi Var’ projesinin bu yıl 3’ncüsü düzenlendi. Proje kapsamında fotoğraf eğitimi alan otizmli çocuklar, sanat ve iş dünyasından tanınmış birçok kişinin fotoğrafını çekti. Ünlülerin de yoğun ilgi gösterdiği sergi 7 Nisan’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Paralopara’nın sponsorluğunda düzenlenen serginin açılışı Galataport Paket Postanesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Serginin ilk günü sanatçılardan Aslıhan Karalar, Gökçe Eyüboğlu, Yağmur Ün, Oğuzhan Karbi, Çağla Şimşek, Cihan Nacar katılım sağladı. İş insanları arasında ise Orkun Ölmez, Şule Ölmez, Ahmet Yılmaz, Tülay Erciyas Kaya, Gözde Soylu ve Fatih Çelik katılım gösterdi. Sergi 7 Nisan Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Sergiye destek veren sanatçılar arasında Elif Aslı Yıldız, İlhan Şen, Hasan Denizyaran, Çağla Şimşek, Barış Baktaş, Göksel Kayahan, Gizem Karaca, Aslıhan Karalar, Yağmur Yüksel, Evrim Doğan, Yağmur Ün, Oğuzhan Karbi, Tolga Mendi, Aslıhan Kapanşahin, Gökhan Keser, Çiğdem Batur, Melek Çakmak, Gizem Güneş, Gökçe Eyüboğlu, Cihan Nacar yer alıyor.

YILMAZ: AMACIMIZ ONLARIN YALNIZ OLMADIĞINI GÖSTERMEK

TODEV’de gönüllü olarak proje yöneticiliği yapan Ahmet Yılmaz sergiye ilişkin şunları söyledi:

“Bu projeyi ürettik, çünkü farkındalık yaratmamız gerekiyordu. Açıkçası her zaman otizmli çocukları görmüyoruz. Çünkü hepsi evlerinde, gelecek olan tepkilerden dolayı dışarı çıkamıyorlar. Biz dedik ki ‘otizmli kardeşlerimizle beraber bir etkinlik yapalım, bunun içinde ünlüler ve iş insanları da olsun. Burada beraber zaman geçirsinler. Onlar da otizmli kardeşlerimizin davranışlarını öngörsünler, anneleriyle babalarıyla nasıl zaman geçiyorlar, görsünler.’ Sağ olsunlar, ünlüler de iş insanları da projemize bayağı bir destek sağladı. Burada otizmli çocuklar sevdikleri isimlerin fotoğraflarını çekti, bugün de 2 Nisan’da böyle güzel bir atmosferde Galataport ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Amacımız onların yalnız olmadığını göstermek, ‘fark yok sevgi var’ diyoruz. Bu serginin anlamı bizim için de büyük. Sanatla uğraşan çok otizmli çocuklarımız var. Çok güzel resim yapan ve çok güzel müzik çalan çocuklarımız var. Bu sergide de onu gördük, bundan sonra da göreceğiz.”

CANDAN: SANATIN HER DALININ ÇOK ÖNEMLİ ETKİLERİ VAR

TODEV Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Candan, “38 yaşında otizmli bir çocuğu olan anneyim. Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Bugün de ‘biz de varız toplumdayız ve çocuklarımızla beraberiz, çocuklarımızın da toplum içinde yeri olmasını istiyoruz’ diye mesaj vermek istiyoruz. O yüzden de toplumun değer verdiği, tanınmış iş insanları, sosyal medya fenomenleri ve oyuncularla yapmış olduğumuz iş birliğiyle çocuklarımıza fotoğraflarını çektirip bugün onların sergisinde buluştuk. Otizm çok geniş bir yelpaze ve genelde konuşmama gibi bir durum oluyor. Konuşmayan birçok çocuğumuz aslında kendilerini, duygularını ve yaşadıklarını çizerek ifade ediyor. Müziğe çok yatkınlar, ritim duyguları çok gelişmiş olabilir, müziği duymadan rahat edemeyen çocuklarımız var o yüzden sanatın her dalının çok olumlu etkileri var, bu bizde de böyle. Otizmli çocuklarımız da sanatın içindeler ve çok yaratıcı olabiliyorlar. Hem de sanat onlara iyi geliyor” diye konuştu.

ŞİMŞEK: ONLARIN DA HER KONU HAKKINDA EĞİTİM ALMALARI GEREKİYOR

Projenin içinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Oyuncu Çağla Şimşek, “Çok güzel bir projenin içindeyim. Bu projenin içinde olmaktan da çok mutluyum. ‘Fark yok sevgi var.’ Otizmli bireylerin sanatla iç içe olması kesinlikle olması gereken bir şey. Fark yok, fark olmadığı için biz nasıl her şeyi yapabiliyorsak onların da her konu hakkında eğitim almaları gerekiyor, bu alanlarda olmaları gerekiyor. Böyle bir proje olduğu için çok mutlu oldum. Çekim bizim için de çok keyifli geçti. Çok güzel çektiler, birlikte çok güzel vakit geçirdik” ifadelerini kullandı.

EYÜBOĞLU: UMARIM FARKINDALIK YARATABİLİRİZ

Oyuncu Gökçe Eyüboğlu, “Otizm çok yakın zamana kadar nadir görülen bir hastalık olarak anılıyordu oysa şimdi otizm spektrum bozukluğunun 36 çocuktan 1’nde görülebildiği tespit edilmiş. O yüzden aslında bilgilerimiz hala taze. Sosyal medya, bu tarz iş birlikleri sayesinde kaynaklara ulaşımımız kolay olmakla beraber bence hala yeteri kadar kaynaklara erişemiyoruz. Ben bu anlamda devletin tüm kurumlarının sosyal devlet anlayışıyla hem otizm spektrum bozukluğu olan bireylere hem de ailelerine destek sağlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de ‘Fark Yok Sevgi Var’ fotoğraf sergisi projesiyle otizm spektrum bozukluğu olan arkadaşlarımızın çektiği harika fotoğraflar eşliğinde umarım birkaç kişi daha olsa dikkat çekebiliriz, farkındalık yaratabiliriz” dedi.

ÜN: FARKINDALIKLARIN ARTTIĞI NİCE YILLAR VE PROJELER DİLİYORUM

Çekimde duygusal anlar yaşadığını söyleyen Oyuncu Yağmur Ün, “Çekimde çok duygusal anlar yaşadım. Şu anda bu gururlu ve duygusal anı kızımla paylaştığım için çok mutluyum. Farkındalıkların arttığı nice yıllar ve projeler diliyorum” diye konuştu.

“SEVGİYE VE TOPLUMSAL EŞİTLİĞE İHTİYACIMIZ VAR”

Parolapara Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gözde Soylu, “Bir markanın pazarlama yöneticisi olarak kar amacı gütmeyen bir projede olduğumuz için otizmli çocuklarımıza destek olup farkındalık yarattığımız için çok mutluyum. Bütün markaların farkındalık yaratmak için özel çocuklarımıza destek olması gerektiğini düşünüyorum. Projenin adı ‘Fark Yok Sevgi Var’, bizim toplumsal olarak bu sevgiye ve toplumsal eşitliğe ihtiyacımız var” dedi.