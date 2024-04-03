Nisan’da da tiyatro şöleni devam ediyor

Nisan ayında Endless Art Taksim’in oyun programı, "Griye Çalıyor Gece”, “Boş Şehir", “Moskova’da Bir Gece”, “Bir İntiharın 30. Provası”, “Damgalı”, “Mavi Müzikhol”, “Folie A Deux”, “Var-Mış” ve “Dışarıda Hiçbir Şey Var!” gibi etkileyici hikayeler içeriyor.

Endless Art Taksim'de Nisan Ayındaki Birbirinden Keyifli Etkinlikler

2 Nisan Salı akşamı saat 20:30’da Endless Art Taksim'de sahnelenecek Griye Çalıyor Gece, yönetmen Canberk Kadıçeşme önderliğinde seyircisiyle buluşacak. Oyuncu ve yazar Irmak Kazımoğlu ile oyuncu Ömür Akkan'ın etkileyici performanslarıyla güçlenen oyun, tiyatroseverleri unutulmaz bir deneyime davet ediyor.

Dejan Dukovski imzalı trajedi ve dram oyunu Boş Şehir, 3 Nisan Çarşamba ve 22 Nisan Pazartesi saat 20:30’da Endless Art Taksim'de sahnelenecek. Kağan Uluca ve Serdar Bakioğlu’nun başrollerini üstlendiği oyunda, yönetmenlik koltuğunda oturan Derya Efe, oyunun etkileyici atmosferini seyirciye aktaracak.

6 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Cuma günü sahnelenecek “Moskova’da Bir Gece”, Alican Kaçmaz, Ayşe Gökçe Gökçay, Dicle Zilan Toğal, Enes Karaçay ve Canberk Yapıcı'nın oyuncu kadrosuyla tüm trajediyi ve dramıyla etkileyici bir sahne performansı sunacak. Canberk Yapıcı'nın yazarlığını, Onur Somay'ın ise yönetmenliğini üstlendiği oyun, izleyicilere keyifli bir akşam vaat ediyor.

“Bir İntiharın 30. Provası”, 7 Nisan Pazar ve 19 Nisan Cuma akşamları saat 20:30’da izleyicilerle buluşacak. Oyunda, beyaz yakalı, evli ve otuzlarında olan Özgür’ün, çocukluk travmaları, sıkışmış kalmış bir yürek, anksiyetelei izleyicilere aktarılacak.

17 Nisan Çarşamba saat 20:30’da Endless Art Taksim’de sahnelenecek olan “Damgalı”, farklı sosyal statü, geçmiş ve arka plana sahip iki ana karakterin etrafında dönüyor. Bir avukat ve bir mahkum üzerinden topluma bir projeksiyon sunmayı hedefliyor.

Trajedi ve dramın harmanlandığı “Mavi Müzikhol” oyunu, 18 Nisan Perşembe ve 28 Nisan Pazar akşamları saat 20.30'da sahne alacak. Gülşah Yavuz ve İpek Yorulmaz'ın başrollerini paylaştığı gösteride, Elçin Gürler'in kaleminden çıkan hikâye ve Muharrem Uğurlu'nun yönetmenliği ile seyircisiyle buluşacak.

Esra Kucur'un yazıp yönettiği, kendisiyle birlikte Irmak Akpınar'ın da performans sergilediği “Folie a Deux” adlı tek perdelik oyun, 20 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30'da seyircisiyle buluşacak. Performans ve dans türlerini bir araya getiren oyun, sanatçıların sahnedeki etkileyici performanslarıyla dikkatleri üzerine toplayacak.

Cemre Su Salur'un yazıp yönettiği ve oyunculuğunu üstlendiği deneysel türdeki “Var-Mış”, adlı oyun 24 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30'da tek kişilik performans olarak sahnede yerini alacak. Deneysel türdeki oyun, Salur'un özgün sahneleme ve yetenekleriyle birleşerek sanatseverlere benzersiz bir gösterim sunacak.

Usta oyuncu Betül Arım'ın muhteşem performansıyla sahnelenecek olan tek kişilik komedi oyunu “Dışarıda Hiçbir Şey Var!”, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. 21 Nisan Pazar günü saat 17:00'da sahnelenecek olan oyun, Arım'ın kendi yaşamından örnekler, hikayeler ve şiirlerle bilinçaltının etkisini, sevgiyle yaşamanın gücünü ve hastalıkların nasıl aşılabileceğini eğlenceli bir dille aktaracak.