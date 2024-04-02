Göz yanması neden olur?

Yanan gözler, kırmızıya dönebilen veya dönmeyen ve gözyaşı olan tahriş olmuş gözlere sahip olmayı ifade eder. Sulu gözler, gözlerde ağrı, göz akıntısı ve kaşıntı gibi diğer belirtilerle birlikte yanma hissi yaşarsınız. Hava koşulları, alerjiler ve hatta hastalıklar gibi pek çok farklı nedenden dolayı gözleriniz yanabilir. Gözlerin yeterince kayganlaştırıcı sıvı üretmediği bir durum olan kuru göz sendromu (DES) gibi diğer nedenler genetik olabilir. Göz problemlerinizin nedeni ne olursa olsun, onları kontrol ettirmeniz ve mümkün olan en kısa sürede doğru göz tedavisi seçeneğini almanız gerekir.

Göz Yanmasının Nedenleri



İyi haber şu ki, yanan gözlerin çoğu nedeni hafiftir ve gözlerinizi fazla etkilemez. Ancak yanma hissi geçmezse, doktorun dikkatine değer ciddi bir sorun olabilir. Bu durumun en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

Kuru Göz



Kuru göz kalıcı veya geçici olabilir. Geçici tip göz kuruluğu, gözlerdeki tahriş edici maddelerden, çok fazla kontakt lens takmaktan veya grip ve soğuk algınlığı ilaçları gibi bazı ilaçlardan kaynaklanabilir. Soğuk algınlığı ilacı, örneğin burun akıntısını önlemek için sıvıları kurutarak çalışır. Bu, gözlerinizdeki sıvıları kurutarak kuru gözlere neden olabilir. Geçici göz kuruluğu, gözleri dinlendirmek, göz damlası ve tahriş edici maddelerden uzaklaşmak gibi ev ilaçları kullanılarak tedavi edilebilir. Kronik kuru gözler, kuru göz sendromu adı verilen bir duruma bağlı olabilir. Bunun nedeni, kalitesiz gözyaşları veya yeterince gözyaşı üretememek olabilir.

Kronik kuru gözler aşağıdakilerden kaynaklanabilir:

Yaş

Hızlı rüzgarlar ve duman gibi çevresel koşullar

Diyabet ve artrit gibi tıbbi sorunlar

Göz enfeksiyonları

Kontakt lenslerin uzun süre kullanılması

Bu durum için çözümler şunları içerir:

Gözyaşı drenajını önlemek için gözyaşı kanallarında cerrahi veya jel puglar yoluyla gözyaşı koruması

İltihaba karşı göz kapağı tedavisi

Gözleri nemli tutmak için çok sıvı almak

Havadaki nem seviyesini artırmak için klimaların kullanılması

Gerektiğinde gözlerdeki yaşları artırmak için göz damlası kullanmak

Gözleriniz kuruduğunda yanıp sönme hızını artırın

Dışarıdayken güneş gözlüğü takın

Gözyaşlarınızın kalitesini artıran takviyeler alın

Toksinler, Alerjenler ve Toksinler

Evcil hayvanlara, polenlere ve hatta toza karşı alerjik reaksiyonların belirtilerinden biri de göz yanmasıdır. Alerjenler gittiğinde, tahriş de ortadan kalkacaktır. Diğer zamanlarda, gözünüze makyaj parçaları kaçabilir ve bu da gözyaşı, göz yanması ve diğerleri gibi kuru göz semptomlarına yol açabilir. Kum gibi daha büyük tahriş edici maddeler, hassas gözlerde sürtünmeye neden oldukları için gözlere fiziksel olarak bile zarar verebilir. Gözünüze böyle bir şey geldikten sonra, mümkün olduğunca ovalamaktan kaçının ve ardından nesneyi uzaklaştırın. Büyük tahriş edici maddeler korneada ülserlere neden olabilir. Bu kornea ülserleri enfekte olabilir ve gözlerin yanmasına veya incinmesine neden olabilir. Bu tahriş edici grup için basit çözüm, tahriş ediciyi çıkarmak, eğer çok küçükse, yıkayarak uzaklaştırmaktır.

Gözünüze kimyasal madde kaçarsa bu daha farklı ve daha fazla dikkat gerektiren bir durumdur. Ev temizlik ürünleri, güneş kremi, tiner, boya ve aerosol spreyler gibi maddeler, gözlerde uzun süreli ağrıya neden olabilecek tahriş edici maddeler içerir. Bu kimyasalların yakınında bulunmak, çıkardıkları duman nedeniyle gözlerin yanmasına neden olacaktır. Gözünüze girerlerse, bir doktora görünmeniz gerekir veya yeterince hızlı müdahale edilmezse görüşünüzü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Bununla birlikte, alerjenler konusunda çok dikkatli olmanız gerekir, çünkü bazıları yaygın alerjik reaksiyonlardan daha ciddi olan alerjik konjonktivite bağlı olabilir. Böyle bir durumda vücudun ürettiği antikorlar genellikle kalıcı etkilerle göz yanmasına yol açar.

Bu tür nedenler için çözümler şunları içerir:

Vücuttaki alerjenlerin şiddetini azaltmak için antihistaminikler almak

Toz ve polen gibi alerjenlerden kaçınmak

Gözler için büyük bir tahriş edici olduğundan, gözlerinizin UV ışığına maruz kalma düzeyini azaltmak zorunda kalacaksınız.

Kayak yaparken veya karda çalışırken koruyucu gözlük takarak kar körlüğünden kaçının

Alerjilerinizi bilmeli ve her zaman onlardan kaçınmaya çalışmalısınız. Alerjiniz olmasa bile gözlerinizi kimyasallardan ve diğer olası tahriş edici maddelerden korumalısınız.

Blefarit

Blefarit, göz kapaklarının tahriş edici maddeler, bakteriler ve hatta akarlar nedeniyle iltihaplandığı veya enfekte olduğu bir göz rahatsızlığıdır.

Bu durumda göz kapaklarınız şişer, gözleriniz kurur, kaşınır ve yanma hissi oluşur. Gözlerin tabanında yağlı pul şeklinde bir miktar yağlı akıntı olacaktır.

Bu hastalığın çözümü şunları içerir:

Pulları çıkarmak ve iltihabı azaltmak için sıcak kompres kullanmak.

Antibiyotikler.

Göz kapağı peelingi

Yatıştırıcı özel göz damlası

Uygun göz ve cilt hijyeni

Doğru teşhis, bu durumun kontrolden çıkmadan önce tedavi edilmesine yardımcı olur.

Konjonktivit

Pembe göz veya konjonktivit, konjonktiva adı verilen gözün şeffaf zarının enfekte olduğu veya iltihaplandığı bir durumdur.

Konjonktiva gözün beyaz kısmını kaplar ve sağlıklı bir gözde şeffaf olmalıdır. Şişirildiğinde veya tahriş edildiğinde, kan damarları tahriş olur ve bu nedenle şişer ve görünür hale gelir. Hal böyle olunca da gözler bu duruma bağlı olarak kızarır ve hatta şişebilir. Gözleriniz bu duruma sahip olduğunda yanma hissi hissedeceksiniz.

Pembe göz durumunun nedenlerinden bazıları şunlardır:

Virüsler

Bakteri

Alerjiler

Yeni doğan bebeklerde tam olarak açılmamış gözyaşı kanalları.

Devam eden akıntı ve sulanma ile birlikte kaşıntılı, kuru, kırmızı, yanan bir göz fark ettiğinizde, bu konjonktivit olabilir. Bulaşıcı bir hastalık olduğu göz önüne alındığında, kendinize hızlı davrandığınızdan emin olun ve iyileşene kadar başka insanlarla temasa geçmeyin.