Ankara'da asayiş uygulaması: Bin 673 şüpheli yakalandı

Ankara'da jandarmanın yaptığı operasyon ve uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan bin 673 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01- 31 Mart tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar ve asayiş uygulaması yaptı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan bin 673 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1673 ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ayrıca, kentte 15 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18 serbest bırakılırken 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.