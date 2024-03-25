Muhsin Yazıcıoğlu'nun katili kim?

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu (56) ile birlikte 6 kişiyi taşıyan helikopter, Keş Dağı eteklerinde düştü. Enkaza ulaşılması 47 saat sürdü ve 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan bu ismin ölümü, kamuoyunda "Suikast mi?" sorularını akıllara getirdi.

Adli Tıp raporlarına göre, helikopterde bulunanlar karbonmonoksit gazı solumuşlardı. Pilot Kaya İstektepe'nin bayılmasıyla kontrol kaybedilen helikopter, dağa çarptı. Peki, "Sessiz katil" olarak anılan karbonmonoksit nasıl bir kaza sebebi oldu?

Uzmanlara göre, kaza sebebi olan karbonmonoksit gazı, helikopterin motorundan değil dışarıdan gelmiş olabilir. Egzoz gazından çıkan ve içinde karbonmonoksit bulunan gazın, helikopterin içine sızma ihtimali düşük görünüyor.

Kaza, birçok soru işaretiyle doluydu ve bu durum "suikast" iddialarını akıllara getiriyordu. Çünkü 6 kez trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasi tarihinde önemli bir figürdü. Kazadan kısa bir süre önce, Yazıcıoğlu'na suikast ihbarı yapıldığı belirtiliyordu. Başka bir iddiaya göre ise Yazıcıoğlu'nun ölümünden önce devlet yetkililerine çok önemli açıklamalarda bulunduğu konuşuluyordu. Bu bilgilerin, Türkiye'nin karanlık dönemlerine ışık tutabileceği ve bazı çevreleri rahatsız ettiği ifade ediliyordu.