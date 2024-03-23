EGO Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarında otobüs sürücüsünün motosiklet sürücüsü ile tartıştığı anların videosu yayıldı. Bunun üzerine EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada EGO Genel Müdürlüğü otobüs sürücüsünün suçlu olduğunu ifade ederek, gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.