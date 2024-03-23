EGO Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarında otobüs sürücüsünün motosiklet sürücüsü ile tartıştığı anların videosu yayıldı. Bunun üzerine EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada EGO Genel Müdürlüğü otobüs sürücüsünün suçlu olduğunu ifade ederek, gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;