- Asayiş

EGO Genel Müdürlüğü'nden açıklama

EGO Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan otobüs sürücüsü ile ilgili paylaşımlar hakkında açıklamada bulundu.

EGO Genel Müdürlüğü'nden açıklama mask

Bazı sosyal medya hesaplarında  otobüs sürücüsünün motosiklet sürücüsü ile tartıştığı anların videosu yayıldı. Bunun üzerine EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. 

Açıklamada EGO Genel Müdürlüğü otobüs sürücüsünün suçlu olduğunu ifade ederek, gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.  EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

EGO Genel Müdürlüğü'nden açıklama

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23 Mar 2024 - 11:55 Ankara- Asayiş

Mahreç  Melisa Sapaz

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