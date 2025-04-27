Bakan Göktaş, YADES programı aracılığıyla yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu bakım ve desteği evlerinde sunarak, Türkiye genelindeki 28 ilde toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağladıklarını duyurdu. Bugüne kadar 91 farklı proje ile 101 bin 591 hanede 153 bin 98 yaşlıya ulaşıldığını belirtti.

Yaş Dostu Hizmet Modelleriyle Yaşlılara Destek

Bakan Göktaş, YADES programı ile sundukları hizmetlerin çeşitliliğine de değindi. Aile odaklı bakımı destekleyen ve yaşlının ihtiyacına göre şekillenen 'Bütünleşik Bakım Modeli'ni hayata geçirdiklerini ifade etti. Göktaş, bu model ile kurumsal bakım, evde bakım yardımı, evde bakıma destek ve gündüzlü bakım gibi çeşitli hizmetlerin sunulduğunu belirtti.

Evde Bakım Desteği ve Gündüzlü Bakım Merkezleri

Bakan Göktaş, 'Evde Bakım Desteği'ne öncelik verdiklerini vurgulayarak, 123 bin 463 yaşlının bu hizmetten faydalandığını açıkladı. Ayrıca, psikososyal rehabilitasyon ve gündüzlü bakım hizmetleri sunan 41 Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile yaşlılara hizmet verdiklerini belirtti. Bakan, “Kuşakların birlikte yaşadığı bir Türkiye için çalışıyoruz ve yaşlı bireylerin aileleri yanında bakım hizmeti almalarını sağlamak için bu projeyi sürdürüyoruz” dedi.

YADES’in Başlangıcı ve Yaygınlaştırılması

2016 yılında başlatılan YADES programı, Türkiye’de ikamet eden ve sosyal hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü bireylerin biyo-psiko-sosyal bakımlarının evlerinde yapılmasını amaçlıyor. Göktaş, “YADES kapsamında, yaşlılarımıza evde bakıma destek, psikososyal destek, kültürel faaliyetler, manevi destek ve gönüllülük faaliyetleri sunuyoruz. Belediyelerin sunduğu projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz” diyerek, programın ülke genelinde yaygınlaştırılması için yeni projelere finansman sağlamaya devam edeceklerini belirtti.