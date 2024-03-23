Türkiye’nin İlki Endemik Vadi

Pursaklar Belediyesi, endemik bitki, endemik hayvan türleri, sayısı 320’yi bulan ata tohumu çeşidinin yer aldığı, tıbbi aromatik bitkilerin korunması ve bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapılması amacıyla 2021 yılında hizmete açtığı Endemik Vadi, bütün ilgiyi üzerine çekti.

‘‘Göz alıcı güzelliğiyle kendisine bakanları hayran bırakan Endemik Vadimiz 2021 yılından bu yana hemşehrilerimizin akınına uğruyor’’

Kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması bağlamında, Endemik Vadi’yi 2021 yılında Pursaklar’a kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar halkına yeni bir nefes alanı sağlayan ve birbirinden göz alıcı güzelliğiyle kendisine bakanları hayran bırakan Endemik Vadimiz 2021 yılından bu yana hemşehrilerimizin akınına uğruyor. Ülkenin dört bir yanından gelen binlerce vatandaşımızın, ilimizin kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olurken, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buluyor’’ dedi.

Endemik Vadi, ilçe’de estetik açıdan güzel bir görünüme sahip olmasının yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitkiler, nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanını gelecek nesillere aktarmayı amaçlanmaktadır.

Keşfedilmeyi bekleyen bir güzellik haline dönüşen Endemik Vadi, Pursaklar Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile birlikte Ankara’nın endemik bitkileri, endemik hayvanları ve tıbbi aromatik bitkilerin korunması yaşatılması üretilmesi ve bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılıyor.

Ayrıca Endemik Vadi’de rengârenk ve mis gibi kokan çiçeklerin arasında spor yapmak isteyen vatandaşlar için 1300 metre uzunluğunda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, çocukların keyif dolu vakit geçirebilmeleri için Orman Köyü bulunmaktadır.