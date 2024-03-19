Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün oldu?

2024'te Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlıyor. Ramazan Bayramı ise 10 gün olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarının 1 buçuk gün idari izinde sayılacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1 buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.