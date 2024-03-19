Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün oldu?

2024'te Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlıyor. Ramazan Bayramı ise 10 gün olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarının 1 buçuk gün idari izinde sayılacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1 buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.