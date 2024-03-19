- Yaşam

Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün oldu?

Bu sene, Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği belli oldu. Detaylar haberimizde...

Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün oldu? mask

2024'te Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlıyor. Ramazan Bayramı ise 10 gün olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarının 1 buçuk gün idari izinde sayılacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1 buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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19 Mar 2024 - 21:01 - Yaşam

Mahreç  Şevval Ateş

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