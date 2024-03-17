ADD yönetimine taze kan

Selçuk Cemevi’nde düzenlenen ADD Genel Kurul toplantısına Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ADD Gençlik Kurulu Başkanı Nihat Arda Mercan, ADD önceki dönem İlçe Başkanı Tuncay Kireç, Güllü Kartal, çevre ilçelerden gelen ADD İlçe Başkanları ve dernek üyeleri katıldı.

ADD TÜM DEĞERLERDEN BAŞKA BİR NOKTADIR

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşatılması açısından çok önemli bir sivil toplum örgütü olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kamu yararına çalışan bir dernek olmakla beraber Atatürkçü düşünceyi besleyen ve Atatürkçü düşüncenin sağlam temeller üzerine oturtulabilmesi adına siyaseten fikir beyan edebilen bir dernek olduğunu kaydetti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Bu derneğin bir siyasi fikri vardır. Cumhuriyetçidir, çağdaştır, laiktir, Atatürkçü’dür. Bunların hepsiyle birlikte kimseyi ırk, mezhep, din olarak ayrım gözetmeden herkesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması dahilinde bir bütün olarak algılar. İşte bu nedenle Atatürkçü Düşünce Derneği diğer tüm derneklerden başka bir noktadır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partili gençlerin Atatürkçü Düşünce Derneği’nde yetiştiklerini, burada kendi kimliklerini bularak dünya görüşleri ve ülke değerlerinin oluştuğunu belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Burada gençler Atatürk sevgisi ile yoğrulurlar. İşte biz tekrar bunu yapmaya çalışacağız. Bundan sonra Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, geleceğe ve Efes Selçuk’a yetiştirecek olduğu siyasetçilerin omuzlarına dokunan bir yer haline gelecek. 1 Nisan’dan sonra Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak, arkadaşlarımızla birlikte bu çabayı daha da büyüterek devam ettireceğiz” dedi.

ŞÜKRÜ ÖZKAYNAK’I ANDI

Uzun yıllar Atatürkçü Düşünce Derneğinde görev alan ve ilçede hemen her çocuğun, her gencin üzerinde emeği olan rahmetli Şükrü Özkaynak’ı anarak konuşmasına başlayan ve geçmişte yaşadığı anıyı anlatan ADD Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Akgüneş; “Yıllarca Selçuk ADD adı altında konserler verdik bundan hep gurur duyduk. ADD bizim hep toplanma noktamız, evimiz gibiydi. Bir gün ADD önünden geçerken rahmetli Şükrü Özkaynak abimiz beni çağırdı. “Kerim Mustafa'nın size ihtiyacı var” dedi. İlk aklıma gelen yardıma ihtiyacı olan Mustafa isminde biri var sanırım diye düşündüm. Sordum kim abi Mustafa elimizden ne geliyorsa yapalım dedim. O da bana Mustafa Kemal Atatürk dedi. Yapacağınız tek şey hep böyle kalmak, hep böyle sevmek, onun düşüncelerini hep böyle

aktarmak dedi. Yüreğimi okşayan ve gözlerimi yaşartan gurur duyduğum çok güzel bir andı. Kendisini rahmetle ve saygıyla anıyorum” dedi.

ATATÜRK’Ü ÇOCUKLARIMIZA, GENÇLERİMİZE ANLATACAĞIZ

Derneğe bu güne kadar emeği geçen katkıda bulunan herkese şükranlarını sunan Akgüneş, “Şimdi sahip olduğumuz genç ve dinamik bir kadro var. Büyüklerimizin de fikirlerini göz önünde bulunduracağız ve fikri katkısı olacak herkes ile kucaklaşacağız. Eskiden olduğu gibi o ADD ruhunu yakalamak için yılmadan yorulmadan çalışacağız. Halkımıza Atatürk'ü anlatacağız; ağlayan, gülen, yeri gelince sinirlenen, komutan olan halkıyla olan Atatürk'ü gençlerimize çocuklarımıza anlatacağız. Unutturulmaya çalışılan Atatürkçü düşünce ilke ve devrimlerini bıkmadan usanmadan yarınlara

aktaracağız. Amacımız ADD Selçuk olarak işletmecilik yapmak değil, Atatürkçü düşünceyi yaymak, dağılan üyelerimizi tekrar çatımız altında toplamak ve hep birlikte hareket edebilen bir oluşumu yaratmaktır. Yüksek enerjimizi bu yolda kullanacağız” diye konuştu.