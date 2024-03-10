Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz vefat etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ünlü sanatçı Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz (83), kaldığı bakımevinde vefat etti. Algöz'ün cenazesi, düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sanatçı Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz (83), Burhaniye ilçesinde kaldığı bakımevinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Kocacamisi'nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zafer Algöz Kocacamisi'nin avlusunda taziyeleri kabul ederken, oyuncu Cem Yılmaz ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de kendisini yalnız bırakmadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.