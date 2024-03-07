“Kızlarımıza Kelebek Bursu” projesi ikinci yılında da devam ediyor



Geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem felaketi sonrası gerçekleştirdiği yardım kampanyalarınn devamı olarak 8 Mart Kadınlar Günü’nü deprem bölgesindeki kız öğrencilere armağan eden Kelebek Mobilya, proje kapsamında deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş yüzlerce kız çocuğuna burs imkânı sağladı.

Daha fazla burs imkânı yaratabilmek ve daha fazla kız öğrencinin faydalanmasını sağlamak için projenin TEV burs fonundaki hesabına, yurt içinden ve yurt dışından dileyen herkes bağış yapmaya devam ederek deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitiminde “Kelebek Etkisi” yaratmaya ortak olabiliyor.

Hazırlanan Kurumsal Sorumluluk reklam filminde Kelebek Mobilya reklam yüzlerinden Nükhet Duru, Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi Sayışman, Cem Belevi ve Şebnem Sungur, “Kızlarımıza Kelebek Bursu” projesine destek vererek geçen sene olduğu gibi “Haydi Türkiye’m, kızlarımızın eğitimine kelebek etkisi yaratalım” mesajını veriyor ve deprem bölgesindeki kız çocukları için herkesi bağış yapmaya davet ediyor.

Projeyle ilgili detayları aktaran Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan: “Projemizle anne babasını depremde kaybetmiş kız çocuklarının eğitimlerinde bir aksaklık yaşanmaması için Kelebek burs fonu oluşturuldu. Bu öğrencilerden Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin Tıp, Hukuk, Mimarlık, Türk Dili Edebiyatı, Matematik, Uluslararası İlişkiler, Elektrik Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerin son sınıflarındaki kız öğrencilerin 30’u okullarından mezun oldu. 2024 öğretim döneminde de desteklerine hemen başlandı. Hedefimiz bu fon yoluyla 2024 yılı sonuna kadar 1000 öğrenciye burs olanağı sağlayabilmek dedi.

Bağış yapmak için: https://bagis.tev.org.tr/burs-fonu-bagisi?q=12731&k=97786

Reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=WwUyANS45mM

Künye;

Reklamveren: Kelebek Mobilya

Reklamveren Yetkilisi: Serkan Kaplan

Reklam Ajansı: Ultra

Yönetmen: Faruk Kaptan

Prodüksiyon: Imagine

Post Prodüksiyon: Mattepost

Müzik: Universa