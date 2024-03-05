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Patronlardan Sonsöz Gruba ziyaret

Anadolu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Çetin, Gazete İlksayfa İmtiyaz Sahibi İlhan Coşkun, Anayurt Gazetesi Şirket Ortağı İbrahim Şen, Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi, Sonsöz Gazetesi ve internet haber sitesi imtiyaz sahibi Abdi Pehlivan'ı ziyaret etti.

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Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi, Sonsöz Gazetesi ve internet haber sitesi imtiyaz sahibi Abdi Pehlivan, Anadolu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Çetin, Gazete İlksayfa İmtiyaz Sahibi İlhan Coşkun, Anayurt Gazetesi Şirket Ortağı İbrahim Şen ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede; Ankara'da bulunan gazetelerin ve internet haber sitelerinin genel sorunları, mevcut sorunların çözümü için izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Patronlardan Sonsöz Gruba ziyaret

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05 Mar 2024 - 15:19 Ankara/ Yenimahalle- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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