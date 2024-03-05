Patronlardan Sonsöz Gruba ziyaret

Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi, Sonsöz Gazetesi ve internet haber sitesi imtiyaz sahibi Abdi Pehlivan, Anadolu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Çetin, Gazete İlksayfa İmtiyaz Sahibi İlhan Coşkun, Anayurt Gazetesi Şirket Ortağı İbrahim Şen ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede; Ankara'da bulunan gazetelerin ve internet haber sitelerinin genel sorunları, mevcut sorunların çözümü için izlenecek yol haritası değerlendirildi.