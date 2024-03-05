Patronlardan Sonsöz Gruba ziyaret

Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi, Sonsöz Gazetesi ve internet haber sitesi imtiyaz sahibi Abdi Pehlivan, Anadolu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Çetin, Gazete İlksayfa İmtiyaz Sahibi İlhan Coşkun, Anayurt Gazetesi Şirket Ortağı İbrahim Şen ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede; Ankara'da bulunan gazetelerin ve internet haber sitelerinin genel sorunları, mevcut sorunların çözümü için izlenecek yol haritası değerlendirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.