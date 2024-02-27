Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show dönüyor!

Bir dönem cuma gecelerinin vazgeçilmez programı olan Beyaz Show'un geri döneceği haberleri dikkat çekti.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda Beyaz Show programının yeniden başlayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, yayın tarihi ve içeriği merakla beklenen Beyaz Show ile ilgili Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi.
21 yıl devam ettirdiği Beyaz Show'a yoğun istek üzerine yeniden başlayacak olan Beyaz, "Çok yakın, Nisan'da başlıyoruz" açıklamasını yaptı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.