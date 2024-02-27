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Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show dönüyor!

Acun Ilıcalı, katıldığı bir YouTube programında Beyaz Show'un geri döneceğine dair müjdeli haberi duyurmuştu. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak, 21 yıl devam ettirdiği Beyaz Show'a yoğun istek üzerine yeniden başlayacağını ve tarih verdi

Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show dönüyor! mask

Bir dönem cuma gecelerinin vazgeçilmez programı olan Beyaz Show'un geri döneceği haberleri dikkat çekti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda Beyaz Show programının yeniden başlayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, yayın tarihi ve içeriği merakla beklenen Beyaz Show ile ilgili Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi.

21 yıl devam ettirdiği Beyaz Show'a yoğun istek üzerine yeniden başlayacak olan Beyaz, "Çok yakın, Nisan'da başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

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27 Şub 2024 - 13:59 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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