Altındağ Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, bahçe ve piknik alanlarında kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle kene gibi zararlı canlılara karşı yürütülen bu çalışma, ilçe genelindeki tüm yeşil alanları kapsadı. Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri ekipleri tarafından yürütülen ilaçlama faaliyetleri, hem çevre hem de insan sağlığına zarar vermeyen, doğa dostu ilaçlarla titizlikle yapıldı.

Belediye yetkilileri, vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi için bu tür çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Altındağ Belediyesi olarak amacımız, hemşehrilerimizin yeşil alanlarda sağlıklı, keyifli ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesini sağlamak.