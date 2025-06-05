Kurban Bayramı'na bir gün kala, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyen vatandaşlar için örnek bir dayanışma kampanyası başlattı.

Başkent’in çeşitli noktalarında oluşturulan et toplama alanları sayesinde, kurban etlerinden ayrılan paylar, belediye ekipleri tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bu yıl da "Bu Bayram, Paylaşmanın Bayramı Olsun" sloganıyla yola çıkan ABB, vatandaşları et bağışında bulunmaya davet etti. Kampanya kapsamında, Ankara’nın farklı ilçelerinde toplam 6 ayrı toplama noktası oluşturuldu.

Et Bağışı Noktaları Şöyle:

Çankaya: Turan Güneş Bulvarı Çetinkaya önü / Nişantaşı Pazarı

Turan Güneş Bulvarı Çetinkaya önü / Nişantaşı Pazarı Etimesgut: Bağlıca Göbek

Bağlıca Göbek Ayrancı: Kapalı Pazar Yeri

Kapalı Pazar Yeri Etlik: Kardeşler Semt Pazarı / Gazze Caddesi

Kardeşler Semt Pazarı / Gazze Caddesi Batıkent: Gimsa önü

Gimsa önü Yenimahalle: ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu (Hipodrom Caddesi No:16, Toptancı Hali yanı)

Et bağışları iki gün boyunca kabul edilecek:

6 Haziran (Bayramın 1. Günü): 14.00 – 23.59

14.00 – 23.59 7 Haziran (Bayramın 2. Günü): 10.00 – 23.59

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bağışlanan etler soğuk zincir kurallarına uygun şekilde saklanarak, belediye sosyal yardım birimleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak