GONCAGÜL KONAŞ



Bayram tatillerinde artan trafik yoğunluğu ve buna bağlı kazalar her yıl benzer acı tabloları beraberinde getiriyor. Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Tahsin Sendinç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada sürücülere uyarılarda bulundu. Sendinç, araç bakımından sürücülerin psikolojik hazırlığına kadar birçok konuda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Trafik kuralları insan kanıyla yazılmıştır.” ifadesiyle kurallara uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

“TRAFİK SORUNU BAYRAMLARDA ARTARAK DEVAM EDİYOR”

“Yıllardır çözemediğimiz sorunlardan biri olan trafik sorunu bayramlarda artarak devam etmektedir” diyen Sendinç, artan araç sayısına rağmen yeni yol yapılmamasının da trafiği içinden çıkılmaz hale getirdiğini belirtti. “Araç sayımızdaki artışa paralel yol yapılmadığı için özellikle dini bayramlarda karayollarında trafik yoğunluğu artmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yoğun trafikte sürücü psikolojisinin değiştiğini vurgulayan Sendinç, “Artan trafik yoğunluğu, sürücülerin her zaman belirli bir zamanda gittikleri yolu bayramda daha uzun sürede gideceğini anladığında psikolojisi değişmektedir. Yola çıktığı zamana göre psikolojisi değişen sürücü, kalan mesafeyi daha hızlı gidip saatinde hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.” dedi.

"ARAÇ BAKIMI YETKİLİ SERVİSLERDE EKSİKSİZ YAPILMALI"

Sürücülerin yola çıkmadan önce mutlaka araç bakımını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Sendinç, “Araçlarının cam silecekleri, cam suyu, mekanik aksam bakımı, lastiklerin mevsim ihtiyacına uygun olup olmadığı ve hava basıncı dikkate alınarak bakımın yetkili servislerde eksiksiz yapılması güvenli yolculuk için zorunludur.” dedi.

Yolculuğa çıkmadan önce sürücülerin fiziksel ve zihinsel olarak da hazır olması gerektiğini söyleyen Sendinç, “Aracının yolculuğa hazır olduğunu bilen sürücü, dinlenip planladığı saatte yola çıkmadan önce midesine oturmayacak hafif gıda ile karnını doyurup yola çıkmalıdır. Yolda belirli aralıklarla uygun yerlerde mola verip dinlenmeli.” uyarısında bulundu. Ayrıca yolcuların sürücünün dikkatini dağıtacak konulardan kaçınmasının önemine işaret etti.

"TRAFİK KURALLARI İNSAN KANIYLA YAZILMIŞTIR"

Trafik kurallarının önemine dikkat çeken Sendinç, “Trafik kuralları insanların hedef noktaya en kısa sürede ve güvenli olarak ulaşabilmek için dünya ölçeğinde insan kanı ile yazılmış kurallardır” dedi. Kazaların temel nedenlerinden birinin hız ihlali olduğunu belirten Sendinç, “Trafik kazalarında en önemli etkenin kullandığımız aracın hızını doğru tespit edememiş olmamızdır. Yani aşırı hızla gitmektir.” şeklinde konuştu.

Bayram tatili boyunca karayollarını kullanacak sürücülere de çağrıda bulunan Sendinç, “Bayramda yola çıkacak bütün sürücülere, karayollarında trafik işaret ve işaretçilerinin vereceği talimatlara eksiksiz uymalarının, gidecekleri yere mümkün olan en kısa sürede ve güvenli olarak varmalarına yardım edeceğini unutmadan kurallara uymalarını dilerim” dedi.