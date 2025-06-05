Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde MLS ekiplerinden New England Revolution'ın tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma ve taktik çalışması yapan ay-yıldızlılar, antrenmanın son bölümünde ise çift kaleli taktik oyun oynadı.

Öte yandan antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın yerel saatle 17.15'te aynı tesiste basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

İBB Soruşturmasında Şaşırtan Tahliyeler
İBB Soruşturmasında Şaşırtan Tahliyeler
İçeriği Görüntüle

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA