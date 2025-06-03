Ünlü İngiliz aktör Jason Statham, eşi Rosie Huntington-Whiteley ile birlikte Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yaptı. Daha önce film çekimleri için geldiği Regnum Carya Otel'e yeniden konuk olan Statham, "Bu yeri seviyoruz" paylaşımıyla sosyal medyada dikkat çekti.

İngiliz oyuncu Jason Statham, tatil için Serik'e bağlı Belek turizm merkezine geldi. Statham, Hollywood yönetmeni Guy Ritchie'nin büyük bölümü Antalya'da çekilen 'Servet Operasyonu' filminde başrol oynadığı dönemde olduğu gibi Regnum Carya Otel'de konakladı. Jason Statham, 1 haftalık tatilinde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Geri dönmek harika. Bu yeri seviyoruz' sözleriyle paylaştı. Jason Statham'ın, tatilinin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi. Jason Statham ve eşi Rosie Huntington Whiteley ile Regnum Hotel's Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ve eşi Paola Mainella Öztürk de birlikte fotoğraf çektirdi.