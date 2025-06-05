Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı.

enimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı. Paylaşımında, sürdürülebilir bir gelecek için bireysel adımların önemine vurgu yapan Yaşar, atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve yeniden kullanım çağrısında bulundu.

“Geleceğimiz, bugün attığımız her adıma bağlı. Atıklarımızı azaltarak, geri dönüştürerek ve yeniden kullanarak geleceğimizi şekillendirebiliriz. Sadece bir adım, büyük bir fark yaratabilir.” ifadelerine yer veren Başkan Yaşar, çevreye duyarlı bir toplum için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Yaşar’ın bu çağrısı, özellikle çevre haftasında daha da anlam kazanırken, belediyenin geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarıyla uyumlu mesajları vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.