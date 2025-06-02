Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yakışıklı oyuncusu Ozan Akbaba, İstanbul'u terk ediyor.

Ozan Akbaba, ailesine kavuşmak için Mardin’e taşınıyor

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, çekimlerin Mardin’de devam etmesi nedeniyle İstanbul’daki ailesinden ayrı kaldığını belirterek, ailesine daha fazla hasret kalmamak adına Mardin’e taşınma kararı aldığını duyurdu.

“Altı yaşındaki çocuğumdan ve eşimden uzak kalmak istemiyorum” diyen Akbaba, hem ailesiyle daha fazla vakit geçirmek hem de Mardin’in kendine has güzelliklerini yakından yaşamak istediğini ifade etti.

Dizinin sezon finali yemeğinde basın mensuplarının sorularına cevap veren Ozan Akbaba, taşınma planını doğruladı. Altı yaşındaki oğlu ve eşiyle sürekli ayrı kalmanın kendisini yıprattığını ifade eden oyuncu, şunları söyledi, "Altı yaşındaki çocuğumdan ve çok sevdiğim eşimden ayrı kalmak istemiyorum. Mardin'in kendine has güzellikleri var. Ben de bu güzellikleri sonuna kadar yaşamak istiyorum."